‘Aquí está tu papá, Lowe León a su supuesta hija con Andrea Valdiri

El cantante Lowe León habló en una conversación claramente y de nuevo para cerrar el ciclo de dimes y diretes respecto a su supuesta paternidad respecto a la hija de Andrea Valdiri.

Con toda la sinceridad del caso, el cantante aprovechó las cámaras de SuperLike para enviarle un cariñoso y directo mensaje a la pequeña Adhara, quien para él seguirá siendo su hija hasta que la ley demuestre lo contrario, cosa que está en este momento en proceso.

En primer lugar, el artista quien anda promocionando por estos días su más reciente sencillo ‘No vuelvo contigo’, quiso dejar claro que para él nadie debe confundir los problemas personales con sus hijos.

Espero que esa persona en algún momento pueda doblegar su ego, pedir perdón por definitivamente negarle esa posibilidad a la niña de tener a su padre. Hice todo lo posible en su momento por la vía conciliatoria para ejercer la paternidad de la niña y no fue posible, eso yo no me lo estoy inventando, eso la evidencia está y en algún momento va a salir todo