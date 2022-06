"La mentalidad no se compra", los divertidos consejos de amor de Estiwar G

El creador de contenido ​​​​​​Estiwar G se ha vuelto cada vez más popular con sus opiniones en redes sociales, pues este influenciador ha logrado ganarse desde hace más de un año el reconocimiento de miles de internautas, pues aparte su producto insignia de su contenido "El toxitour", ha optado por sacarle el mayor provecho a su personaje a través de otros formatos.

El participante de MasterChef Celebrity recientemente había sorprendido a millones de internautas al contar parte de su historia e inicio en redes sociales, pues este hombre confesó haber pasado por una de las peores etapas en su vida, en donde estuvo con grandes deudas económicas y graves problemas personales, pero que gracias a luchar por un sueño que parecía difícil logró superarse y llegar hasta donde está hoy en día.

Esta vez Estiwar decidió sorprender y ayudar a sus fieles seguidores con unos consejos de amor, algo nuevo dentro de su contenido digital.

Los consejos amorosos del tío Estiwar G

Luis Fernando, nombre real del creador de contenido, contó a través de su cuenta de Instagram que en repetidas ocasiones había recibido múltiples preguntas pidiéndole consejos y tips para el amor: "Estiwar cómo hago para ligar"; "Estiwar cómo conquistó una mujer"; fueron algunas de las preguntas que el influenciador puso de ejemplo.

Aunque confesó que no es un experto en el tema, pero que sí podía darles unos pequeños consejos desde su experiencia, donde el primer tema que él considera importante al momento de querer conquistar a una personaje, la mentalidad y la seguridad, pues expresó que no hay nada más importante que una persona inteligente.

No hay nada más atractivo que una persona segura y enfocada.

Estiwar G respondió si el físico es importante

El creador de contenido expresó que "sí" es importante, por el autoestima y por la salud, pero no más importante que la mentalidad, pues comparó el físico con el dinero, pues puso de ejemplo las personas que conquistan con su dinero, algo que el influencer calificó como terrible.

Las personas que levantan con cosas materiales o dinero, paila, cuando se les acabe ahí los van a dejar.

Para finalizar su opinión sobre temas de amor y de conquista, Estiwar enfatizó que la mentalidad es lo único importante, pues es algo que no se compra, no se vende, si no que se construye día a día con esfuerzo y empezando por quererse a uno mismo.

