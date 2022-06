Estiwar G enterneció las redes sociales con una faceta poco conocida de él

​​​​​​Estiwar G es un creador de contenido que lleva más de un año divirtiendo a los internautas en redes sociales con su particular contenido de comida llamado "toxitoures", una dinámica que consiste en ir a los lugares menos pensados de diferentes ciudades a probar la "comida callejera", la cual se caracteriza por ser cero saludable.

Asimismo, a medida que ha crecido en redes ha ido implementando diferentes formatos y contenidos en su cuenta, pues uno muy conocido es "Cosas de ñeros" un formato de video en el que califica objetos, nombres y situaciones como "ñeras", pues esa es la principal característica de su personaje.

MasterChef Celebrity ha sido fundamental en el crecimiento de este influencer, pues al comienzo varios televidentes se preguntaban quién era este misterioso hombre de gorra, lentes y particular forma de hablar, pero a medida que ha avanzado la competencia fue ganandose el cariño y reconocimiento de las personas.

El influencer recientemente compartió un video en su cuenta oficial de Instagram en donde mostró a su mascota, un gato, el cual contó que varios de sus seguidores le habían indagado por videos en los que aparecía la mascota, pues esta vez decidió presentarlo oficialmente y contar un poco de su historia.

Estiwar empezó contando que el gato fue adoptado gracias a la ayuda de una fundación de animales que lo había rescatado de las calles, por eso, expresó de forma divertida que el gato ya no era callejero sino "gomelo", pues se había convertido en un gato doméstico.

Estiwar contó que más de una persona le ha dicho que el no era "ñero" por preferir a los gatos, pues le expresaban que si quería representar a ese grupo de personas tenía que tener de mascota a un perro, en especial a unos de raza rottweiler o pitbull, pero que él defiende sus gustos, pues para los que realmente lo conocen saben que es un amante de los felinos.

A mi me traman los gatos manitos, los perros me gustan pero yo me quedo con mi gato.