La historia detrás de Estiwar G y su llegada a MasterChef Celebrity

A Estiwar G lo vemos actualmente en MasterChef Celebrity en donde ha logrado destacarse gracias a su gran sentido del humor, creatividad para la cocina y buena energía con sus compañeros. Estiwar en principio causó gran incógnita dentro de los televidentes, pues las personas que no son tan fanáticas de las redes sociales desconocían a este misterioso hombre con gorra, gafas y sin un diente, pero pasados los capítulos fueron identificándose con su humor y forma de ser.

El creador de contenido empezó hace más de un año a crear contenido para redes sociales, especialmente para TikTok donde empezó a hacer videos sin importar cuántas personas lo seguían o veían, él solo tenía un objetivo en su cabeza persistir y no rendirse sin importar las críticas y adversidades que se le iban presentando en su camino por incursionar en este nuevo mundo.

Este misterioso y talentoso creador de contenido decidió abrir la cámara de su celular para agradecerles a sus seguidores por llegar a los 200.000 seguidores en Instagram y para contarles un poco de sus inicios en las redes sociales, el origen del toxitour y su ingreso a MasterChef.

Estiwar decidió grabar desde el lugar donde inició todo, al lado de un caño de la ciudad de Bogotá, en donde decidió arriesgarse al mundo de las redes sociales en un momento de su vida donde se encontraba en una mala situación personal, donde gracias a su fe y ganas de salir adelante logró soportar los múltiples malos comentarios que recibía a diario, donde lo tildaban de ñero, drogadicto, ladrón y más; pero sin importar lo que él define como mala vibra y sin tener el mejor celular decidió omitir todo eso y seguir adelante haciendo videos.

Luis, nombre real del creador de contenido, explicó que después de varios video llegó el "toxitour", el cual empezó en el barrio Santa Fe, después en Corabastos, después en el centro y la mariposa, este formato tenía como objetivo mostrar todos los negocios ambulantes que no pueden pagar publicidad, y así darles visibilidad a todas esas familias y personas que viven gracias a un puesto de empanadas.

Asimismo, Estiwar expresó que nunca se imaginó que sus videos fueran a tener tanto alcance hasta llevarlos a hacer estos particulares videos de comidas fuera del país.

Estiwar G decidió revelar una de las grandes incógnitas alrededor de su personaje, el creador de contenido confesó que lo contactaron por Instagram para preguntarle si se le mediría a participar en el reality, algo que el al comienzo pensó que era una especia de broma o estafa, pero cuando se dio cuenta que era enserio no lo podía creer y decidió ponerse a investigar y meterse de lleno en el cuento.

Yo estaba haciendo mis videos, mi contenido, hasta que un día me escribieron por Instagram que si me le mediría a participar en MasterChef, yo pensé a lo bien que era una estafa, cuando me di cuenta que era real, enserio, que uno no se alcanza a imaginar o dimensionar la magnitud de esa propuesta.