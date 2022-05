El negocio que tuvo Lincoln Palomeque y que le duró dos años

Lincoln Palomeque, el actor que pudimos ver en “Café, con aroma de mujer” se encuentra por estos días muy activo en las redes sociales ya que ha compartido varios tiernos momentos con los que ha llenado de ternura a los internautas junto a su hijo Salvador, quien ya está empezando a caminar, pero, ahora el actor cucuteño, provechó los famosos “Tbt” de las redes sociales para recordar que años atrás él tuvo una su propia marca de ropa.

En su cuenta oficial de Instagram, el actor publicó una fotografía en donde él aparece posando de pie, mirando de frente el lente, con una leve sonrisa mientras luce dos de las prendas que él vendía, una camisa blanca suelta y un pantalón jean azul, además de varios accesorios en el cuello.

Al realizar la publicación, Lincoln Palomeque escribió un mensaje en el que él le reveló a sus seguidores que entre las tantas cosas que ha querido retomar, es volver a tener su propia marca de ropa, recordando que durante dos años él tuvo su propia marca de ropa y que no le fue nada mal, pero que debido al poco tiempo que tenía por las grabaciones, no pudo continuar con ese negocio.

“Tbt un recuerdo, les cuento algo, entre tantas cosas que he querido hacer, alguna vez tuve una marca de ropa...2 años duró, no me fue nada mal, pero había que dedicarle más tiempo y por grabaciones no lo logré, buen experiencia y aprendizaje”, escribió el actor cucuteño.