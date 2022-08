"Soy re cursi", Lina Tejeiro sorprendió a Juan Duque con tierno regalo

La relación de Lina Tejeiro y Juan Duque sigue acaparando las miradas de miles de internautas en redes sociales, pues se han convertido en una de las parejas más seguidas y comentadas en los últimos meses.

Precisamente la pareja estuvo recientemente en entrevista con SuperLike y contaron algunos detalles de cómo avanza su relación y también aclararon algunos temas polémicos que se han generado en torno a su vida privada, en especial uno con la expareja de la actriz, el reguetonero Andy Rivera.

Mira también: Lina Tejeiro reveló si aún se habla con Andy Rivera y explicó el porqué

Asimismo, las muestras de cariño públicas de esta pareja jamás pasan por desapercibido, por eso, un regalo que tuvo Lina con Juan recientemente causó cientos de opiniones en redes, algunas buenas y otras no tanto, sin embargo, el cantante sí mostró su gran alegría ante el tierno detalle.

El regalo con el que Lina Tejeiro sorprendió a Juan Duque

Juan compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en donde posee más de 624.000 seguidores la imagen del regalo que le había llegado, no obstante, el cantante urbano solo acompañó la imagen con un mensaje de sorpresa y agradecimiento para esa persona especial que le había dado el detalle.

Ella no es de este planeta.

Sin embargo, en su cuenta de Twitter el artista compartió un tuit en el que presumía su regalo y daba más pistas sobre la mujer que le había dado el regalo, pues expresó: "Donde te manden fresas y tulipanes ahí es".

La hermana de Juan Duque reveló quién le dio el regalo a su hermano

Sin embargo, la identidad de Lina se vería revelada por la hermana de Juan Duque, pues la actriz recordada por su papel en la Ley del Corazón, colocó un tuit en el que se autodescribía como una mujer cursi.

Sí, a veces me paso de cursi. Solo a veces.

Este trino fue respondido de inmediato por Ana Duque, quien le preguntó a la llanera que si todas las fresas con chocolate que le había enviado a su hermano eran todas para él o si podía comerse una ella.

Lina de inmediato le contestó que sí podía comerse las fresas que quisiera, además, confirmaba que no solo a veces era cursi, sino, por el contrario, siempre cuando está en una relación lo es.

Tras la revelación algunos internautas debatieron entre si la actriz realmente era cursi por este tipo de regalos o si, por el contrario, era una mujer detallista.

"A nadie debe importarle lo que hagas con tu pareja; no es que seas cursi, es que la gente ya normalizó no serlo; esas personas como Lina jamás se olvidan; hagan lo que se los haga felices; qué envidia una mujer así; linda y detallista, pa' que más; me encantan las mujeres así; esos detalles valen oro". Fueron algunos de los comentarios.