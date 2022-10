Lina Tejeiro reconoció atracción por Juan Duque desde que el tenía otra novia

La relación de Lina Tejeiro y del cantante antioqueño Juan Duque sigue dando mucho de qué hablar, sobre todo ahora, cuando ya hicieron oficial su noviazgo, tras creativa petición del paisa, durante la estadía de Lina en el hospital hace tan solo unas semana.

Desde entonces, las noticias con sus nombres no han parado de circular, por las constantes dedicatorias y muestras de amor que tienen, por las supuestas dedicatorias de Andy Rivera a su ex y por los detalles que siguen saliendo a la luz, sobre los comienzos de su relación.

Como muestra de ello, está la sonada entrevista que le hizo el exprotagonista de novela Omar Vásquez a la llanera, con su personaje de "La Diva Rebeza" la cual no se quedó con nada e indagó sobre múltiples aspectos en la vida afectiva, familiar, personal y hasta profesional de la mujer. Allí, habló sobre su atracción por su actual pareja, con detalles que pocos conocían de meses atrás.

Entre las confesiones, hubo una que llamó particularmente la atención y fue precisamente cuando reveló la atracción que sentía por su ahora novio Juan Duque, cuando ni siquiera eran amigos, no se habían visto en persona ni tampoco se seguían en plataformas digitales.

Yo ya lo había visto por redes sociales yo lo conocía por su página (Latiners) y lo tenía entre ojos y yo seguí su página contenidos pero no seguía su perfil privado pero sí lo había entrado a chismosear pero el tenía su pareja en ese momento y yo bueno "chao" me hice la loca...después a los muchos meses lo vi en los cumpleaños de Aida y llegué y fue lo primero que vi y me pareció guapísimo y gracioso.