"Como actriz del 1 al 10 te doy un 20": Andy Rivera causó furor

Tras casi una década de noviazgo entre el cantante de música urbana Andy Rivera y la bella actriz Lina Tejeiro, decidieron ponerle un fin a su historia, por razones que siguen siendo un misterio para la opinión pública.

Recordemos, que de boca del pereirano han salido muy pocas al respecto, pero por parte de Lina, aunque tampoco se conocen las razones puntuales, se ha podido deducir que fue la madurez que ambos alcanzaron a este punto de sus vidas, por el que decidieron que por encima del amor, era más improtante su salud emocional y su tranquilidad y por ello, decidieron seguir sus vidas por separado, tras varios años de intentos.

Con pocos pronunciamientos directos, Andy sorprendió sorprendió hace pocos días a sus millones de seguidores, al enviar un poderoso mensaje sobre cómo reponerse de las traiciones que tanto daño hacen. Palabras, que muchos interpretaron como una indirecta para su expareja, quien ya vive una relación con alguien más. Sin embargo, estos pronunciamientos parecen no haber quedado ahí, ya que hace pocas horas se viralizó un fragmento en TikTok, con lo que parece ser una nueva indirecta y dedicatoria musical para la llanera.

El fragmento es un video donde el también creador de contenido se mostró cantando un fragmento que dejó a muchos con pensamientos al aire, por la letra de la canción, que hablaba incluso, de la profesión puntual de su expareja, Lina Tejeiro.

Te vi con otro en la foto que montaste, pero sé que es pa' convencer a la gente, de que ya me olvidatse supuestamente, como actriz del 1 al 10 te doy un 20, yo sé que esa sonrisa es entre comillas, que me imaginas con otra en tus pesadillas, por qué será que aunque te vistes siempre con diamantes ya no brillas.