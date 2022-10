Lina Tejeiro sobre su "enemistad" con Laura Londoño: "no hubo match"

Hace tan solo unos días, el exprotagonista de novela Omar Vásquez aprovechó su personaje de "La Diva Rebeca" para retomar su formato de entrevistas con una de las mujeres más sonadas de la farándula colombiana, la bella actriz llanera Lina Tejeiro, quien muy a su estilo reveló sin tapujo varios aspectos sobre su actual relación con Juan Duque, sobre su expareja, situaciones familiares y personales, entre otras.

Sin embargo, dentro de la entrevista, hubo un tema que llamó particularmente la atención y que indagaba sobre una situación que durante años, ha sido todo un misterio para la opinión pública. Se trata sobre la supuesta enemistad que se dio durante los rodajes de "La Ley del Corazón" entre Lina, Mabel Moreno, Laura de León y otros personajes del elenco, con la también actriz Laura Londoño.

Hasta la fecha, son muchos los rumores que apuntan, a que Londoño no tenía la mejor actitud durante las grabaciones y que esto, había generado cierto conflicto con sus colegas. Fue precisamente sobre este tema que "Diva" le indagó a Tejeiro, logrando así, una reveladora versión sobre lo que fue para ella esta situación.

Ante las preguntas de "¿qué pasó con Laura Londoño?" y "¿por qué la cortaron de una foto grupal?", Lina se mostró muy cuidadosa con sus palabras para seguramente no darle pie a una polémica mayor, sin embargo, dejó claro que no hay un vínculo de amistad con ella y que si hubo un entorno incómodo mientras trabajaron juntas.

Mira yo creo que las personas somos como el agua y el aceite y hay personas con las que finalmente si puedes hacer un equipo y como que dices "que bacano, tenemos la misma energía, no nos sentimos atacadas, no nos tomamos nada personal, no nos sentimos competencia", somos seguras y nos queremos pero hay otras personas con las que uno dice "no parcho, por que no es de mi tipo de humor" y siento que con Laura Londoño eso fue lo que pasó, no hubo ese 'match' para hacer equipo entre todas.