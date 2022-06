‘No es marketing’: Juan Duque sobre canción que habría dedicado a Lina Tejeiro

Desde hace algunos días, las redes sociales han estallado con los rumores de un presunto amorío entre la actriz colombiana, Lina Tejeiro, y el cantante e influencer paisa, Juan Duque.

Conversaciones en los comentarios de sus fotos, dedicatorias de canciones y videos en donde se ve a Lina cantando la música de Juan son algunas de las pruebas que demostrarían que estos dos colombianos están iniciando una relación amorosa.

Ahora, Juan decidió responder a algunos usuarios en redes que le comentaron que parecía que esas interacciones estaban diseñadas por marketing para vender su nueva canción.

Él salió al paso a los comentarios diciendo que, cuando dedica algo, es porque lo siente.

“Nunca voy a enfocar mi marketing en una polémica o un chisme, eso me parece falta de creatividad y buscar el camino fácil. Todo lo que publico y canto es porque lo siento y me caracteriza la autenticidad. No, no es marketing” escribió el influencer en una de sus redes sociales.