El mansaje de Lina Tejeiro que viralizaron sus seguidores

Hace pocos días, la actriz Lina Tejeiro dejó saber en su canal de YouTube varios momentos puntuales de su vida. Fueron tantos, que en diferentes audiovisuales compartió estas situaciones.

En una entrevista hecha por su misma manager, Lina Tejeiro habló de su vida, de su profesión, pero también de esos amigos verdaderos, de su familia, sus inicios y hasta esos intentos fallidos en el amor.

Y este último punto dejó a todos con la boca abierta y fue el que más se duplicó en redes sociales, porque no solo admitió que había intentado por última vez, regresar con Andy Rivera, quien fue su gran amor por más de nueve años y que luego el destino los separó y con esa distancia ha habido acercamientos que no los han llevado a nada, pero que sin duda los hizo por amor.

Lina Tejeiro destacó que incluso, hace muy pocos meses se volvieron a encontrar y buscaron las formas de intentarlo, pero no funcionó, por lo que pidió a todos pasar la página que ella lo había hecho. También, le agradeció a Andy Rivera por todo lo vivido y “por el papel que le tocó en esta novela”.

¿Indirecta directa?

Sin embargo, un reciente mensaje en su cuenta de Twitter hizo que más de uno se sintiera identificado, pero también que opinaran sobre cómo se siente ella actualmente con sus relaciones. “Donde te presuman con orgullo ahí es, no donde te escondan como una gallina robada”, escribió en su cuenta de Twitter. De inmediato el mensaje se viralizó porque más de uno se identificó con la actriz, pero también por la cantidad de opiniones que este generó.

“Por fin, ya entendió”, “parece que se acabó la tusa”; “la tusa eterna de Lina”, “ella es muy sufrida”; “no creo que supere a Andy nunca”, “será que este mensaje también es con Andy”, mientras que otros aseguraron que si te esconde no te quiere y es mejor salir de esa relación. “si te esconde ahí no es”, “si no te presume, no te quedes”, “amiga, date cuenta”, escribieron en las diferentes plataformas sociales sus seguidores.

Lo cierto es que Lina Tejeiro se ha dejado ver compartiendo con amigos, disfrutando su momento y no se ha vuelto a hablar del tema de sus amores, porque incluso, no pudo creer que fuera lo que más se hiciera destacado de las cuatro entrevistas que colgó en su canal de YouTube, pero es que lo que también es cierto, es que más de uno espera que un día, ella y Andy Rivera sí puedan ser felices.

