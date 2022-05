Lina Tejeiro lloró en pleno video y así reaccionaron sus seguidores

Cada vez que Lina Tejeiro aparece con un video donde imita esos audios publicados en redes sociales como Tik tok, se roba todos los aplausos y miradas, y no es para menos pues sus interpretaciones son impecables para sus miles de seguidores en sus diferentes cuentas.

También te puede interesar: Lina Tejeiro mostró su lado "ñero" con divertido TikTok.

Y eso mismo pasó con uno de sus más recientes videos donde se pudo ver cómo su actuación es tan real y sincera que se mete en el personaje tanto, que lo interpreta con sentimiento y sus ojos empiezan a llenarse de lágrimas mientras dice el texto que tiene que ver con esa persona que se esperó tanto y que nunca llegó, y cuando quiso volver, pues ahora sobra.

En el video se puede ver cómo Lina Tejeiro dice el audio al mismo tiempo y además lo hace con sentimentalismo, con tristeza y de inmediato los mensajes, comentarios no se hicieron esperar, pues, todos quedaron impresionados con su actuación.

Entre los comentarios estaban esas personas que le dejaban saber lo impresionados que estaban por cómo podía llorar sin necesidad, luego le dijeron que sin duda es una gran actriz, pues esos sentimientos que genera sin sentirlos de verdad son impresionantes.

No dejes de leer: Andy Rivera respondió a mensaje de Lina Tejeiro, según fans

Otros de sus seguidores quisieron hacerle saber que, para ellos, Lina Tejeiro es la mejor actriz que tiene Colombia, que es impresionante su actuación, y todo lo que ella despierta con un video de doblaje.

Ya no hay amor

El texto del audio que Lina Tejeiro quiso doblar va enfocado a esa persona que regresó tarde, y es por eso que muchos consideraron que en parte podría ser para Andy Rivera, su expareja desde hace varios años, pero que para muchos sería grandioso si se dieran una nueva profundidad, a lo que ella ha respondido que esto no pasará, ya no pasará, por lo que muchos asocian este audio con sus sentimientos actuales.

Ya en varias oportunidades ambos han salido con mensajes o lo que muchos han llamado indirectas, pero también ha habido situaciones que muchos han considerado que están por volver, no. Lina Tejeiro ha manifestado que ella no volvería con un exnovio, y también ha pedido a sus seguidores que no le hagan las mismas preguntas sobre algo que ya está claro, y muchos consideran que habla de su relación con el cantante de música urbana, Andy Rivera.

Lo cierto, es que ambos, desde sus proyectos, sus objetivos se han dejado ver cumpliendo sueños, felices, estables, haciendo lo que les gusta, conociendo lugares, personas y eso hace que también cada uno de sus seguidores estén felices por ellos y sus logros.

Para no perderse: Lina Tejeiro bromeó con el destino de su perrito luego de que este la mordiera.