Lina Tejeiro bromeó con el destino de su perrito luego de que este la mordiera

Recientemente la actriz Lina Tejeiro habilitó nuevamente la herramienta de preguntas que ofrece la red social Instagram para charlar un rato con sus seguidores sobre diferentes temas que fueran de su interés.

Aunque la actriz recibió un sinfín de preguntas sobre diferentes temas, el accidente que sufrió con una de sus mascotas se robó toda la atención, pues varias de estas estuvieron relacionadas a este incidente ocurrido hace tan solo unos pocos días.

En esa ocasión y a través de sus historias de Instagram, la talentosa actriz publicó varios videos en dónde se le pudo ver una notoria herida a la altura de la ceja, ¿El responsable? Uno de sus perritos. En este momento Tejeiro reveló que había sufrido un incidente con Romeo, su mascota, quien la había mordido luego de que ella se le acercara a darle un beso mientras dormía, al no tener cautela al hacerlo.

“Miren lo que me pasó, Romeo me mordió, Romeo me mordió, pero no es culpa de él, él estaba dormidito profundo y yo me acerqué a darle un beso y seguro no hice el ruido suficiente y de una me mordió, él ni siquiera se despertó, yo creo que reaccionó directo a morderme y miren como me dejó”, expresó en aquel momento.