Lina Tejeiro mostró su lado "ñero" con divertido TikTok

La actriz llanera Lina Tejeiro es sin duda una de las mujeres más queridas y sonadas de Colombia, por su talento como actriz, por la innegable belleza y sensualidad que emana en gran parte de sus contenidos, por su todavía sonada relación con el cantante de música urbana Andy Rivera y en los últimos meses, por su talento como tiktoker.

Esta última característica salió a relucir en épocas de confinamiento, cuando la aplicación musical tomó mayor fuerza en Colombia y la también creadora de contenido resaltó entre muchos por sus doblajes y lip sync's perfectos. Como muestra de ello, está su más reciente publicación, donde aprovechó un cómico audio "ñero", para interpretarlo.

¿Ñero qué hizo?, re locos, papi re locos, re locos papi re locos, re locos papi, yo soy muy mía, yo me tranfsormó, una cariloca yo me transformó, con la alizada, yo me transformó, una repiro&% yo me transformó, ¿cómo son vueltas?, yo me transformo, con un moscato yo me transformó, con dos bichitas yo me transformo, un chamberlani yo me transformo...me puse titina me parché el estrén, le dije a la ñanga esa, que qué había pa' hacer, qué hay pa' la cabeza que me de placer, dos locos re locos dueños del andén...si eres re lámpara, nada de te va a pasar, si eres re lámpara, nadie de te va a parar, Fuck el pelito, fuck el pelito, fuck el pelito, a mí no me aguanta, a mí no me aguanta ningun pelito