Lina Tejeiro mostró cómo Juan Duque le cura el guayabo

Dicen que darse segundas oportunidades en el amor siempre será una gran opción y Lina Tejeiro parece ser una gran muestra de esto. Es por eso que más de uno no le ha perdido la pista desde que se dejó ver muy romántica con el cantante urbano Juan Duque, con quien, según ella han salido dos veces, pero está a nada de enamorarse.

Mientras eso pasa, la actriz y el cantante han compartido otros momentos de mucho amor y romanticismo. Y es que Lina Tejeiro tiene esa parte amorosa y romántica que a más de uno también tiene enganchado en redes sociales.

Es por eso que en su cuenta de Twitter donde también se ha dejado ver muy activa y amorosa, publica otros contenidos que no se ven en sus otras redes sociales, pero sin duda son dedicados a quien es ahora mismo su nuevo amor y podría ser mucho más, si las cosas y las atenciones siguen en ese camino.

Y es que Lina Tejeiro estuvo en la ciudad de Bogotá disfrutando del cumpleaños de la influenciadora Luisa Fernanda W, quien también los cumplió por todo lo alto y ella fue una de las que más miradas se robó en toda la celebración, sobre todo por sus bailes y lo activa y feliz que se podía ver. Pero al día siguiente tuvo consecuencias.

La actriz llanera amaneció con guayabo, resaca, resultados de una buena fiesta donde disfrutó y accedió a todo lo que daban en la celebración, por lo que necesitaba ayuda y se apoyó en Juan Duque para hacerle saber que estaba en ese estado.

Tiempo después, en su cuenta de Twitter, la actriz dejó ver que él no dudó en llevarle medicamentos para subirle todos los ánimos, pero también un chocolate que parece ser de los favoritos de Lina Tejeiro.

Una respuesta al corazón

Este mensaje se llenó de comentarios, de respuestas y de ‘likes’ a favor del amor entre ellos y más de uno no dudó en decirle a Lina Tejeiro que sin duda ese era el hombre, el amor y que no lo dejara ir. Pero otros también aprovecharon para darle más consejos cuando tuviera guayabo y él pudiera destacarse más con la actriz.

“Debiste llevarle un caldo”, “una cerveza más era la salida”, “tú debiste ser parte de la lista de cosas que le quitaran el guayabo”, “amiga, ese es, no te vayas de ahí”, fueron parte de los comentarios, pero hubo uno que destacó más que todos y fue el de Juan Duque, quien no dudó en hacerle saber a los seguidores que Lina Tejeiro, “te devoraste el chocolate en un minuto”, a lo que ella no dudó en responder sin filtros que, “me sabía a ti”.

