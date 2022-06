"Supérela" le dice a Andy Rivera tras confusas dedicatorias

El nombre de Andy Rivera y de la actriz llanera Lina Tejeiro sigue siendo vinculado, pese a los muchos años en que anunciaron públicamente su separación. Esto, tras los fuertes rumores de reconciliación que han surgido durante estos años y las númerosas coincidencias que han sido compartidas por diversas páginas de entretenimiento digital, que apuntan a que la pareja ha intentado varias veces recuperar su relación, pero a juzgar por su actualidad, han sido fallidos.

Pese a ello, la pareja aprovecha cada vez que puede para recordar el inmenso amor que tienen por el otro, que según sus propias palabras, será para toda la vida. Otras veces, prefieren referirse en sus redes personales sin dar nombres propios, pero los seguidores más fieles y páginas de entretenimiento rápidamente deducen que son dedicatorias entre ellos.

Como ejemplo de ello está la más reciente ráfaga de historias que compartió el pereirano, donde con imágenes consufas expresaría el juego de amores y dolor que ha vivído durante su amorío con la llanera.

Posteriormente, dejó salir su lado más romántico con dos capturas, que mostraban una pareja bastante amorosa que comenzó a acercarse hasta terminar muy pegados y dándose un beso. Sin embargo, lo llamativo de esta foto fue el mensaje que consignaba, donde enfatizaba que "si esa persona no era el amor de su vida, se habría equivocado de vida pero jamás de persona", palabras que fueron interpretadas como dedicatoria a Lina, quien ha sido el claro amor de su vida por casi 9 años.

Culminó sus imágenes con un mensaje en el que dejaba claro que las relaciones sexuales pueden encontrarse en cualquier lugar y con cualquier persona, pero que la química no. También invitó a que no den más de lo que valen a personas que reciben cualquier cosa de cualquiera.

Recordemos que durante el fin de semana, la "Reina del TikTok" aprovechó su más reciente contenido de Youtube para aclarar 10 cosas que sus seguidores suponen sobre ella, entre esas, que sigue enamorada de quien ha sido el gran amor de su vida, Andy Rivera.

Ante esta pregunta, la mujer cambió radicalmente su tono y rostro, ya que es consciente que está exponiendo sentimientos muy privados y por ello, se cuidó para hacerlo con las palabras indicadas.

Yo creo que aquí si no están suponiendo correctamente, es una suposición obviamente...es una persona que fue muy importante en mi vida, una persona con la que duramos muchísimos años, donde intentamos muchísimas veces como reconstruir una relación, pero finalmente, la situación no nos lo permitió...no estabamos como maduros emocionalmente, no estábamos estables tampoco, entonces como que no funcionó.