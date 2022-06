Así respondió Lina Tejeiro a quien la tildó de "odiosa"

La actriz llanera y creadora de contenido Lina Tejeiro se convirtió en tendencia durante el fin de semana tras hacer una serie de confesiones en modo de respuesta, a varias suposiciones que plantearon sus seguidores sobre ella en la famosa dinámica de preguntas meses atrás.

Sin embargo, fue hasta ahora que la mujer aprovechó un extenso video en Youtube para darle respuesta una a una y dejar claros algunos puntos de sus relaciones amistosas, emocionales, laborales e incluso de la evolución de su comportamiento desde años atrás hasta la actualidad.

Recordemos que hace varios años y como bien lo ha confirmado Lina en diversas ocasiones, su comportamiento era despectivo y arrogante hacía muchas personas del medio y prestadores de servicio, por lo que ella misma se encargó de cerrarse puertas en la televisión nacional. Sin embargo y raíz que fue creciendo también fue madurando y transformando esos comportamientos y formas de pensar.

Por lástima, no todos le dieron la oportunidad de demostrar que había cambiado y hoy en día siguen definiéndola por actos que cometió mucho tiempo atrás. Tanto así, que un seguidor se atrevió a tildarla de "odiosa" en sus preguntas de Instagram, a lo que Tejeiro aprovechó para dejar claros varios puntos al respecto.

Lina Tejeiro a quien la tildó de "odiosa"

Tras el comentario, la mujer aprovechó para dejar claro que no niega que se ganó a pulzo ese título años atrás, pero que ya es una persona muy distinta,

No, no soy odiosa pero entiendo que muchas personas tengan esa percepción de mí, que crean que soy odiosa, que a lo mejor por actitudes que he tenido en muchos momentos de mi vida, he dado esa impresión y para serles honesta, en mi vida si claramente he sido odiosa muchísimas veces y en un momento de mi vida creo que fui demasiado, demasiado odiosa, a tal punto que se me cerraron muchas puertas en televisión.

Continuó expresando que fue justo cuando sintió que logró la fama a sus 16 años, que se portó de manera incorrecta con la gente de vestuario, de maquillaje, etc. pero que hoy en día y gracias a los años y los aprendizajes que dejó la pandemia y otras experiencias de su vida ha madurado y entendido que las personas no tienen la culpa de como ella se pueda estar sintiendo, haciendo referencia a que hoy es consciente que no puede tratar mal a nadie solo porque ella no tuvo un buen día.

También relató que incluso ahora ha tenido que atender en situaciones incómodas a personas pero que controlando y sintiendo empatía hacía ellas, siente que ha crecido y evolucionado mucho en su forma de proceder y recibir el cariño de sus millones de seguidores.

Culminó recordando que cuando no daba fotos, cuando hacía malos gestos cuando respondía como no era, seguramente era por su inmadurez, por su falta de empatia y conciencia y sobre todo, por su falta de humanidad, que hoy si tiene latentes en su vida, gracias a lo que le han enseñado sus expriencias de los últimos años.