Lele Pons le negó un saludo a Luisito Comunica

El creador de contenido Luisito Comunica ha sido por años uno de los influenciadores más poderosos de Latinoamérica. En su canal de YouTube ya acumula más de 38 millones de suscriptores. Es conocido en todo el mundo por su propia marca de ropa y la forma en que ve el planeta tierra.

Hace poco, Luisito Comunica comentó por medio de una entrevista para un medio mexicano, una anécdota con la artista de origen venezolano Lele Pons. Al parecer la influencer le negó un saludo. El “youtuber” comentó que hace varios años decidió acercarse a saludar a Lele Pons, a lo que ella le respondió con unas peculiares palabras.

Luisito Comunica recreó la escena de la siguiente manera: Me le acerco y le digo. Hola Lele ¿Cómo estás? A lo que ella me contestó "I don't speak spanish, sorry". Al recibir esta respuesta quedó un poco sorprendido porque él pensaba que era venezolana y por lo tanto, sabía hablar español.

El creador de videos para internet ha afirmado que dos años después del encuentro, Lele Pons había declarado en sus redes sociales que se consideraba una latina más. Sin dejar nada al azar, Luisito comentó que en la actualidad hay algunos “influencers” que dicen tener raíces latinas para hacer crecer sus cifras en las redes sociales

Por otro lado, el “youtuber” termina la entrevista al aclarar que fue muy graciosa esta situación y que la hace pública para sacarle una sonrisa a sus seguidores. Esto no lo hace con la intención de crear polémica.

Luis Arturo Villar Sudek, más conocido como Luisito Comunica, es un youtuber, emprendedor y actor mexicano. Tiene el segundo canal de YouTube con más suscriptores en México y está entre los 100 gestores de contenido de la plataforma con más suscriptores del mundo. Ha sido reconocido por crear su propia marca de ropa llamada “Rey Palomo”.

Como dato curioso, en el año 2019 publicó su primer libro titulado “Lugares asombrosos”, el cual alcanzó los primeros lugares de venta a pocos días de su estreno.

En octubre de 2020 año dio a conocer su propia compañía de telefonía móvil bajo el nombre de PilloFón. En diciembre del mismo año compró acciones del restaurante de comida japonesa Deigo & Kaito, ubicado en la Ciudad de México. Adicionalmente, ha inaugurado un restaurante que tiene como nombre Fasfú Burgers. Este tipo de negocio está presente en tres países: Colombia, Perú y México.

En el año 2021 lanzó al mercado un tequila picoso sabor tamarindo llamado Gran Malo. Además, participó como actor de doblaje en las películas Sonic y Sonic 2 para América Latina.

