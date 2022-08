Le llovieron los elogios a Farina por atractivo baile

La cantante Farina deleitó a miles de sus fanáticos en redes sociales al realizar atractivo baile.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene casi seis millones de seguidores, la artista compartió un video en el que se mostró realizando el challenge de su más reciente colaboración “Reserva” junto al cantante Jiggy Drama, cuyo videoclip suma más de 100 mil reproducciones en YouTube con pocos días de haberse estrenado.

Farina se robó todos los elogios

En la grabación, la paisa se dejó ver luciendo un ajustado jean y una corta blusa, con la que dejó al descubierto su plano abdomen.

Allí ofreció sus mejores movimientos de cadera, realizando la coreografía para esta canción, con la que espera miles de sus seguidores repliquen.

“Bailándome esta sabrosura de challenge mientras llegan por mi pa’ ir al estudio”, agregó en la descripción de la publicación.

Tras su revelación, logró miles de “me gusta” y comentarios donde la llenaron de halagos por su belleza, su feat y pasos de baile.

“Ya casi me lo aprendo", "OLEEE QUE MUJER TAN LINDAAAA", "Yo ya lo voy hacer", "Dios mío tanta belleza", "te amo exageradamente", "Cásate conmigo mujer bella", "Me lo estoy aprendiendo .... paciencia", "La jefa se viene dura", "El piquete mamiii", "conócenos", "Es demasiado hermosa la amo", "Ufffff para chocarla", "No sé bailar pero voy pa' esa", "Dios mío guapa", "Guapísima", "aquí también amamos a Farina la nena fina", "Omg", "Demasiadooooo", "La mejor de todas", "Espectacular", "Me encanta como luce Farina", "Cada vez la amo más", fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

