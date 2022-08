Naranja, Farina presumió con coqueta canción su cambio de look

La cantante Farina presumió a sus millones de fanáticos su nuevo look y lo hizo promocionando su nueva colaboración.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene cerca de seis millones de seguidores, la artista compartió una grabación en la que lució su nueva imagen.

En la grabación se dejó ver luciendo una peluca de color naranja, totalmente suelta y con ondas, cuyo tono de pelo lo acompañó con un ajustado conjunto de dos piezas de color blanco, con el que logró dejar al descubierto gran parte de sus curvas.

Allí mostró su nuevo look interpretando parte de su colaboración en el tema “Prende y Apaga” que hace con el artista Ryan Castro.

Recordemos que ambos ya tuvieron una primera colaboración con el sencillo de la paisa “Fiesta”, cuyo video oficial suma casi siete millones de reproducciones en YouTube con tres meses de haberse estrenado.

“Aquí están las nena' atrevida' que vinimo' a soltarno'

En el perreo a buscar un novio nuevo

Si es así yo me atrevo (yo me-yo atrevo)

Un novio nuevo como JLO con Ben

Móntame, que soy tú Mercedes Ben' (Hmm)

Debajo 'el vestido sin panty y sostén (Wuh)

Yo soy tú chinita, págame como Yen(Mmm)

Papi, yo tú agüita pa' esa pepa (Ajá)

Perqui' aquí en la mesa, suelta esa manteca

Agárrame duro pa' que sepan

El cuello y las muñeca' frías como Nepal (¡Dale!)

Siempre olemo' a fresh (Ajá)

Las Jordan Son Oreo llegan en Express (¡Papi, dale!)

Tú perr*** maltés (¡Hello!)

Quiero en la cocina, necesito un chef”, son algunos de los versos que dice la cantante.

“Estoy buscando un novio nuevo.

Prende y Apaga con Ryan Castro de su EP ReggaetoNEA. Ya en la calle !”, agregó en la descripción de la publicación.

Sus seguidores la elogiaron

Tras su revelación, logró miles de “me gusta” y cientos de comentarios donde la llenaron de halagos.

“Confirmen si Farina solo saca puros TEMAZOS", "Este Look te queda mortal MAMIIII", "Mucho mucho flow", "reina", "El flow hecho humanidad", "el color está fuego", "Uyyy la del quinto elemento", "TE AMO DEMASIADOOOO, BRUTAL", "Amo mal tus canciones, TODAS ME ENCANTAN", "Esto está increíble!!!", "Orgulloso de lo que has logrado amiga, lo mereces no solo por tu gran talento si no también por el gran ser humano que eres, un abrazo Fary eres una guerrera", "Me fascina", fueron algunos de los mensajes que le dejaron.

