Laura Tobón habla de lo que ha aprendido en estos meses siendo mamá

La modelo y presentadora bogotana, Laura Tobón, quiso hablar con sus seguidores acerca del reto que ha sido ser madre y brindar sus mejores aprendizajes para quienes quieran escucharla, a propósito de que este es el primer día de las madres en que ella es mamá.

Estos tips y consejos los brindó a través de un video publicado en su cuenta de Instagram con más de 3 millones 700 mil seguidores. En esta pieza, Laura explica que le ha tomado tiempo volver a las cámaras y las redes.

“Quiero compartir con ustedes, siendo mi primer día de la madre, todo lo que he aprendido, las reflexiones que he tenido ahora como mamá primeriza […] Cómo Laura Tobón ha interiorizado cómo he conceptualizado el simple hecho de ser mamá porque créanme que, al principio, no es nada fácil entender: okay, hay alguien que depende de mí 100%” dijo la bella modelo en su video.

Laura también explica que una gran ventaja de la maternidad es que enseña a reconocer las fortalezas que uno puede tener y hasta dónde las puede llevar.

“Mi vida, mi energía, mi tiempo ahora no sólo es para mí, sino que también es para él. Y eso suena muy sencillo, suena muy obvio, pero llegar a hacer las paces con esto y entender cómo es este proceso toma tiempo. Hay un aspecto muy importante en esta experiencia y es que me he retado incansables veces y he logrado tantas cosas que juré que no iba a lograr hacer”.

Además, Tobón trata de hablarles a las mujeres que no son mamás o que aún no quieren serlo para enviarles un consejo acerca de estar listas y de verdad desear ser mamá a la hora de serlo.

“Y eso tampoco tiene que ver todo con la maternidad, sino también tiene que ver con lo que yo pensaba de mí misma. Hoy en día tengo más confianza en mi cuerpo, hoy en día sé que soy una mujer mucho más fuerte y que el reto que la vida me ponga lo voy a poder enfrentar. Seguramente muchas de las que me ven por acá no son mamás o no van a querer ser mamás o no serán mamás nunca y de verdad que, desde el fondo de mi corazón, les digo que esto tiene que ser deseado, anhelado” agregó.

