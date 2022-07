La foto por la que Laura De León fue confundida con Lina Tejeiro

La actriz Laura De León quien pronto veremos en la pantalla de Nuestra Tele en los zapatos de "Matilde Lina" la mujer que fue centro de inspiración para el recordado cantante y leyenda del vallenato Leandro Díaz, un personaje que promete sorprender con su historia de vida a los televidentes.

Laura quien es recordada por su personaje de Lucía Vallejo en la exitosa producción "La Ley del Corazón 2" recientemente sorprendió a sus seguidores al mostrar un look bastante diferente de ver en ella, pues, es costumbre ver a la actriz con estilos más casuales, frescos y estilizados en donde las faldas y los vestidos largos son protagonistas.

La actriz compartió una fotografía en su cuenta personal de Instagram en donde posee más de un millón de seguidores, en el que lleva puesto una gorra de malla de color blanco con una estampillada de tigre y una camiseta al estilo oversize de color rosado.

Algo que llamó la atención y completó su outfit fueron dos cadenas de color dorado al estilo de los cantantes de reguetón o hip hop, quienes se caracterizan por usar grandes y ostentosas cadenas encima de su ropa.

Dentro de los comentarios apareció el propietario de la gorra, nada más y nada menos que su esposo, el periodista Salomón Bustamante, quien dejó al descubierto y mostró su sorpresa al ver a su esposa con este objeto en su outfit.

Laura se tomó con humor la reacción de su esposo, y decidió evadir su responsabilidad y responderle de forma sarcástica que no tenía ningún objeto personal de él.

¿Cuál gorra? No veo nada tuyo por aquí.

El sorprendente look de Laura no pasó por desapercibido en Instagram, pues múltiples internauta aprovecharon la opción de los comentarios para expresar su sorpresa con ese tipo de ropa y también para llenarla de elogios y piropos, pues como dice un refrán por ahí "la que es bonita es bonita".

"Quien es la prima mas bella; Pareces de 16 ami; Wow que rosa y ojos; Que mujeron; Al ver la foto te confundí con @linatejeiro; me gustó tu papel LA LEY del CORAZÓN; No me caso de apreciar tu BELLEZA y mas la BELLEZA COLOMBIANA; Carimañolita; ese estilo te luce".