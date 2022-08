Las bonitas fotos de Greeicy junto a su hijo y tomando el sol

En su cuenta de Instagram con más de 21 millones de seguidores, la hermosa cantante caleña, Greeicy Rendón, mostró a sus fans cómo pasa un día soleado junto a su bebé Kai y a los perritos que tanto consiente.

La talentosa artista musical, quien recientemente impactó al presumirse cantando en inglés, se mostró feliz en ropa deportiva paseando con su hijo Kai en su coche y disfrutando del campo y la naturaleza entre la que vive.

Subió varias fotos de su lindo cuerpo y rostro, pero también publicó imágenes de sus perritos y, en la descripción del post, Greeicy le dio importancia al sol.

El post fue hecho hace menos de dos días y ya cuenta con más de 450 mil likes y 500 comentarios en los que sus admiradores le expresan lo felices que están de verla disfrutando de su etapa de madre.

“@greeicy cuando veo tus fotos me inspiras mucho en cuidarme para tener tu abdomen, love you”.

“Lástima que no le conocemos la carita al bebé sería lindo, pero de todos modos felicidades”.

“Greeicy por qué no muestra su niño, si tod@s deseamos verlo, no entiendo porque tanto misterio con su bebé” escribió otra persona demostrando que no todos los comentarios son 100% positivos.