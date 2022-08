‘De los preferidos de Dios’: dicen a Juan Duque por belleza de Lina Tejeiro

En su cuenta de Instagram con más de 9 millones 700 mil seguidores, la hermosa actriz colombiana Lina Tejeiro, publicó fotos y videos de su look para la celebración del primer año del restaurante de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, Rancho MX.

La talentosa actriz, quien recientemente se dejó ver orgullosa en la presentación musical de Juan Duque, usó un vestido negro corto y ajustado con un escote bastante sensual. En el cabello, se hizo las ondas que tanto le gustan y el maquillaje, aunque natural, la hace ver radiante.

Los tacones y el bolso con blancos y las expresiones de las fotos quedan perfectas con la sensualidad que tanto estamos acostumbrados a ver en ella. También subió un video dándose un beso con su novio Juan Duque y, en la descripción del post, Lina se limitó a escribir: “Anoche [emoji de corazón negro]”.

Fueron varias las famosas que resaltaron la belleza de su amiga en los comentarios de su post. Es el caso de la actriz Mabel Moreno, quien escribió “Waaapaaa”, así como Martha Isabel Bolaños, quien comentó “¡Hermosa!” y Luisa Fernanda W que expresó “Preciosa”.

“Diossssssssss miooooo me recuerdas a CATA CON ESOS VESTIDOS SEXY DE LDC DIOSSSSSSSSS”.

“El beso del vídeo se ve " como para que me vea" Quién? ¡¡no se!! Pero no es un beso real natural cámara y acción. Igual usted es muy bella” escribió otra persona demostrando que no todos los comentarios son 100% positivos.