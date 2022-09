Sencilla y modesta, así fue la fiesta de cumpleaños del hijo de Messi

Mateo Messi, hijo del reconocido futbolista argentino, Lionel Messi, llegó a sus siete años acompañado de los seres que más ama y así lo reveló Antonela Roccuzzo, esposa de Messi y mamá del cumpleañero.

En su cuenta de Instagram con más de 20 millones de seguidores, la hermosa argentina publicó las fotos de la fiesta del pequeño Mateo, la cual pareció un tanto sencilla, pero que tuvo como temática la selección de fútbol argentina.

Se puso un gran pendón en la pared en la que se tomaron las fotos y éste tenía los colores de la bandera argentina, el nombre de Mateo y el número 7 muy grande. También se puso el escudo de la selección en otro espacio del lugar donde se hizo la celebración.

El pastel del cumpleaños tenía decoración de un balón de fútbol y, en la punta, también tenía el escudo de la selección y todos los dulces de la fiesta tenían colores azules y blancos como los colores representativos de este país latinoamericano.

Mateo tenía la camiseta del 10 de la selección y una bermuda de mezclilla. Aunque en las fotos aparece en medias, estamos seguros de que sus papás le debieron poner unos zapatos que combinaran a la perfección con el look.

En la descripción del post, Roccuzzo explicó el motivo de las fotos escribiendo: “Celebrando tu vida mi Matu [emojis de corazón azul y corazón blanco]”. Además, en otra de las publicaciones en las que la hermosa mujer conmemoró el cumpleaños de su hijo, dedicó otras lindas palabras al pequeño:

El post fue hecho hace menos de una hora y ya cuenta con más de 600 mil likes y 3.200 comentarios en los que muchos fans de la familia Messi felicitaron al pequeño cumpleañero.

“Feliz cumpleaños Matu guapo”, “Felicidades al príncipe”, “Happy birthday matuu”, “Feliz cumple”, “God bless you Matu, we love you so much”, “¿De qué querés el cumple? Temática Messi” fueron algunos de los comentarios que recibió el hijo de Messi.