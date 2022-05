La Segura y su familia le hacen broma a su abuela

En su cuenta de Instagram con más de 8 millones 300 mil seguidores, la creadora de contenido Natalia Segura, más conocida como ‘La Segura’; subió un divertido video en el que mostró cómo salió una broma que decidió hacerle a su abuela junto a su familia.

Toda la broma empieza con la abuela sentada en la sala junto a la Segura y su mamá y llega el hermano de la influencer preguntando por su abuela a lo que todos contestan que está en otro lugar o que no la han visto y, además, la empiezan a llamar, algo que desconcierta mucho a ‘la víctima’.

“Quedé pintada también yo”, “¿Su abuela?”, “¿Cómo así? ¿No estoy aquí pues?”, “¿No estoy aquí yo?”, “Pero qué broma es esta pues, ¿No me ven aquí, bobos?”, “Me voy de aquí porque me…”, “Estoy pintada aquí pues”, “pues me tienen aterrada” fueron algunos de los comentarios de la abuela de La Segura, quien, en su desesperación, no sabía qué más decir.

Una de las partes más graciosas del video es cuando La Segura le empieza a decir a su abuela que si está en la habitación hiciera algún ruido o tocara una puerta y ella le hacía caso.

“No, pues yo no vi nada. Yo estaba inocente de todo […] a lo último yo acaté: me están haciendo de pronto una broma, pero no creía muy bien […] claro yo al principio estaba asustada, ufff, bastante. Yo estaba asustada, me estaba poniendo ya hasta maluca, yo dije: cómo me van a hacer esto, yo estoy aquí y yo los miraba a todos y era de verdad […] y yo ‘¿No me ven o qué?’” confesó la abuela al final del video.