¡Volvio! La Segura retomó su trabajo en redes con cómico video

La creadora de contenido Natalia Segura, más conocida en el mundo digital como La Segura, viene siendo tendencia desde hace varios meses, tras la recaída médica que tuvo como parte de las secuelas que aún padece a raíz del fatal incidente que tuvo en 2013 y que por poco acaba con su vida. A estas complicaciones de columna, se sumó su problema de biopolímeros, mismos, que ha venido combatiendo y que sumado a sus otras complicaciones, la obligarona a darse una pausa de su trabajo en las redes sociales, misma, que para el contento de sus seguidores, finalizó hace unas horas, según lo anunció en sus redes personales con emotivo video.

"Fueron casi siete meses muy duros para mi familia y para mí con un dolor que básicamente me redujo a una cama. Fui donde muchos especialistas, me dieron miles de diagnósticos diferentes, me hacían una cosa y otra, estuve hospitalizada tres veces e incluso me sometieron a dos cirugías y se los juro que por momentos pensé que se me había acabado la vida, pero Dios es bueno, siempre es bueno y aunque aún no estoy 100% recuperada hoy por hoy puedo decirles que 'la Segura' ha vuelto”.