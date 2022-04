Con emotivo video, la Segura anunció su regreso a las redes sociales

La influenciadora ‘la Segura’ anunció a sus millones de fanáticos su regreso oficial a las redes sociales luego de meses de ausencia a causa de su delicado estado de salud.

Cabe recordar que, la joven presentó un dolor crónico en su columna y pies, el cual se desconoce hasta el momento la causa que lo provoca, pero que debido a este la joven tuvo que hacer una pausa con su contenido digital y dedicarse 100% a su recuperación.

Aunque según ha revelado todavía sigue con el dolor pese a las cirugías y a los tratamientos a los que se ha sometido, actualmente está mucho mejor, razón por la que decidió retomar las grabaciones y seguir deleitando a sus admiradores con sus publicaciones de humor y tutoriales de belleza.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de ocho millones de seguidores, la joven compartió un emotivo video en el que informó que nuevamente volverá con su contenido habitual.

En la grabación, la caleña recopiló imágenes del difícil proceso que ha tenido que vivir durante los últimos meses, producto de dicho dolor.

"Fueron casi siete meses muy duros para mi familia y para mí con un dolor que básicamente me redujo a una cama. Fui donde muchos especialistas, me dieron miles de diagnósticos diferentes, me hacían una cosa y otra, estuve hospitalizada tres veces e incluso me sometieron a dos cirugías y se los juro que por momentos pensé que se me había acabado la vida, pero Dios es bueno, siempre es bueno y aunque aún no estoy 100% recuperada hoy por hoy puedo decirles que 'la Segura' ha vuelto”, se le escucha decir.