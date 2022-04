La Segura reveló cómo le quedó en realidad su cola y qué planea hacerse

La influenciadora la Segura se sinceró con sus millones de fanáticos sobre por qué últimamente se le ha visto usando ropa tan ancha.

Te puede interesar: La Segura dejó ver su abdomen y reveló por qué casi no lo muestra

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de ocho millones de seguidores, la joven activó la herramienta de preguntas y allí la cuestionaron al respecto.

Según detalló en realidad es porque así se siente más cómoda luego de su cirugía abierta de extracción de biopolímeros que le inyectaron en sus glúteos años atrás y que debido a un dolor crónico que ha presentado en los últimos siete meses decidió retirarlos.

“Yo creo, no es porque me sienta insegura de mí misma, pero yo creo que es que no estoy acostumbrada a tener el cu*** tan planito, entonces como que me siento cómoda así. Es como un proceso de adaptación”, expresó.