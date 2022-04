La Segura dejó ver su abdomen y reveló por qué casi no lo muestra

La influenciadora la Segura se sinceró por primera vez con sus millones de fanáticos sobre una de sus inseguridades sobre su figura.

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de ocho millones de seguidores, la joven compartió un video en el que mostró su abdomen.

Esto luego de responderles a los miles de seguidores que le han confesado que la ven más delgada tras estos siete meses en los que ha tenido que afrontar una difícil situación debido a su delicado estado de salud.

Desde la comodidad de su casa y luciendo una pijama ancha de animal print, la creadora de contenido mostró su parte abdominal, confesando que casi nunca lo mostraba porque la hacía sentir insegura.

“Voy a desbloquear una inseguridad que nunca les he compartido, pero me vale coño porque todas tenemos imperfecciones” , expresó.

Posteriormente confirmó que efectivamente sí está más delgada que antes y detalló que siempre ha usado pantalones de tiro alto para ocultar la fibrosis que le quedó de su última intervención en esta parte de su cuerpo.

“En la última lipo que me hicieron me dejaron fibrosis (…) esto no me ha gustado mostrarlo, pero al final de cuentas todas las mujeres tenemos celulitis, yo tengo celulitis en las piernas”, agregó.