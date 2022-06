La Segura habló sobre su complicación médica en Perú

La creadora de contenido mejor conocida como 'La Segura' sorprendió hace unas horas a sus millones de seguidores al relatar la complicación de salud que sufrió en el marco de sus vacaciones en Perú, donde estaría pasando unas vacaciones con quien sería su nueva pareja, el modelo Ignacio Baladán.

Ya estoy mejor pero anoche me dio una fiebre altísima toda la noche, me dieron medicamentos y de todo pero la fiebre no me quiso bajar, a las 6 de la mañana yo estaba mal, roja, estaba caliente a morir, entonces Nacho como que me tocó y me dijo "juepucha, estás muy caliente" entonces me bajó a las 6 de la mañana con una cubeta con hielo y me empezó a poner pañitos de agua tibia, me mandó a comprar medicina, me mandó a comprar un termómetro y me metió al baño.