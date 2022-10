La Segura aclaró si tuvo o no un romance con Feid

La creadora de contenido Natalia Segura se encuentra por estos días disfrutando de unas vacaciones en Estados Unidos junto a su pareja, el chef uruguayo Ignacio Baladán, con quien vive un gran momento en el amor, pues, muestra de ello son sus constantes derroches de amor y muestras de cariño en redes.

Durante este viaje la caleña también ha aprovechado para cumplir con algunos compromisos laborales, irse de compras y visitar algunos amigos y colegas, una de esos encuentros generó gran sorpresa en redes, este fue el que tuvo junto al famoso artista urbano Salomón Villada, más conocido como Feid.

Durante este encuentro se vio a La Segura, a su novio y a Feid compartiendo y disfrutando una tarde de amigos, en la que el artista antioqueño decidió sorprenderlos al prepararles un sancocho (comida típica colombiana), el cual hizo que el chef uruguayo y la caleña se deleitaran.

En el encuentro La Segura aprovechó para reclamarle al paisa por haberla mencionado en una de sus recientes canciones, en la que cueta una incómoda situación que pasó la influenciadora en la famosa tienda de ropa ‘Phillip Plein’ en donde sacaron de mala manera.

No obsatante, el tema de la canción y el encuentro de la influenciadora en Estados Unidos con el cantante hizo que algunos internautas le indagaran a la influenciadora en una reciente dinámica de preguntas sobre si tuvo o no algo más que una amistad con el famoso Ferxxo.

La influenciadora decidió contesta de forma directa y sin rodeos a la pregunta de su seguidor, por eso, aclaró que no tiene y nunca ha tenido ningún tipo de relación sentimental con Feid.

Yo no sé de dónde salió ese bochinche, porque yo ni tengo tiempo de ponerme a mirar que se inventan o dicen. Nunca en mi vida he tenido nada con el Ferxxo, no me interesa, a él tampoco, somos panas.