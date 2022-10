"No lo soporto", Lina Tejeiro revela una de las cosas que más le incomoda como mujer

La actriz Lina Tejeiro se ha convertido en una de las mujeres más seguidas y admiradas dentro de la farándula colombiana, muestra de ello son sus más de 9,8 millones de seguidores en Instagram, quienes no se pierden ningún detalle de lo que sucede en la vida de la también creadora de contenido.

Algo que siempre ha caracterizado a la llanera es su forma de ser, pues siempre se ha destacado por su personalidad arrolladora, su buen sentido del humor y por ser muy directa al momento de decir las cosas que piensa o siente.

Por eso, en más de una ocasión algunos comentarios suyos y hasta mensajes en redes han generado múltiples polémicas y controversias, sin embargo, no han sido impedimento para que Lina siga expresándose de forma deliberada.

Precisamente, un mensaje de la actriz en su cuenta de Twitter ha divido las opiniones de los internautas, ya que, en el mensaje la llanera daba a entender que le molestaba que la ayudaran a hacer cosas como alcanzar algún objeto o intentar brindarle algún tipo de ayuda.

La actriz, quien es símbolo de empoderamiento y fuerza femenina, decidió sacarlo a relucir en su más reciente trino, pues, en este expresaba que, sentía que no le gustaba que le intentaran ayudar, desde cosas sencillas como bajar una maleta de la cinta de un aeropuerto.

¿Por qué me cuesta tanto recibir ayuda? No soporto que me quieran ayudar con cosas tan sencillas como bajar mis maletas de la cinta del aeropuerto. Expresó la actriz en Twitter.