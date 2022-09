La Segura abrió sus sentimientos con despechadas canciones

El nombre de la creadora de contenido Natalia Segura mejor conocida como 'La Segura' en las plataformas digitales, sigue dando bastante de qué hablar, sobre todo, desde que se oficializó su relación con el deportista paraguayo Ignacio Baladán, con quien parece estar viviendo su mejor momento en la relación.

Recordemos que desde hace varias meses se hicieron latentes los rumores de un nuevo amor en la vida de la caleña, sin embargo, se desconocía la identidad del afortunado. Vale aclarar que tras sus sonadas y lujosas vacaciones por Europa, la mujer viajó a Perú para reencontrarse con su enamorado y fue desde entonces que no tuvo reparo en hacer pública su historia de amor.

Ahora, aunque mantienen una relación a distancia, ambos se preocupan por estar al pendiente del otro con detalles, llamadas, conversaciones y desde luego visitas para verse. Casualmente, desde hace varias semanas, la joven no ha mostrado muchos detalles de su relación y tampoco de su vida en general, ya que ha estado un poco ausente de sus redes y fue por ello, que hace tan solo unas horas aprovechó sus historias para contarle a sus seguidores cómo va su relació y el por qué de su repentina ausencia.

La Segura sobre su relación y su ausencia en redes

Misteriosamente, su aparición vino acompañada de unas nostálgicas canciones de fondo, que muchos tomaron a personal, preguntándose si su relación con Ignacio estaba pasando por un mal momento, a lo que esta respondió para el contento de muchos que no y que solo se trataba de un gusto musical.

Cantar canciones corta venas estando completamente enamorada y más feliz que nunca es mi pasión, dijo La Segura entre risas y corazones.

Sus pronunciamientos no quedaron ahí y también aporvechó para confesar por qué no ha estado tan activa en redes como de costumbre y es que, las ocupaciones laborales y las reuniones la tienen a tope con el tiempo, por ello, no ha podido ni grabar ni publicar nuevos clips. Anexó que actualmente está trabajando en su proyecto de vida más importante y por esa razón, no ve reparo en dedicarse casi que de tiempo completo en ello.

Culminó comprometiéndose a tratar de organizar mucho mejor sus tiempos para estar más activas y dedicarle mayor tiempos a sus "segureños" como llama de cariño a su enorme comunidad de seguidores.