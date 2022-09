Epa Colombia envió inesperado mensaje a los influencers colombianos

El nombre de Epa Colombia volvió a ser noticia tras compartir un inesperado mensaje en sus redes sociales, dedicado a los creadores de contenido en Colombia, que constantemente son blanco de críticas y hasta de procesos legales, por la supuesta poca efectividad de su trabajo digital, a la hora de recomendar marcas o vender publicidad.

Ante esto, Daneidy aunque nunca vende publicidad para nadie, quiso opinar al respecto, dándole un consejo a los instagramers para que le den mayor valor a su trabajo y eviten ser blanco de ofensas y posturas erradas sobre este tipo de situaciones.

Quiero dar como un consejo a todos esos influenciadores, modelos, bueno, a todas esas personas que tienen seguidores y venden publicidad...ustedes ni siquiera deberían estarse prometiendo con seguidores ni con ventas para que luego no estén hablando de usted y diciendo "¿qué tal me fue pautando con Cintia Cossio (un ejemplo no), qupe tal me fue pauntando con al suprema? para que después estén hablando que ustedes no generan ventas y ustedes si prestando su buen nombre.