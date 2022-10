Fan critica las cejas de Mari Manotas y ella responde contundentemente

A través de su cuenta oficial de Instagram, Mari Manotas, la exesposa de Alejandro Riaño, suele compartir algunas cosas sobre su vida personal junto a sus tres hijos, o sobre su trabajo, además de dar algunos consejos para las mamás y acerca de salud y bienestar.

Pero debido a que María Alejandra es muy abierta en las redes sociales, también se convierte a veces en el blanco de algunos internautas que aprovechan las redes sociales para criticarla por algún aspecto físico.

Aprovechando una dinámica de preguntas, que ella activó en su cuenta oficial de Instagram, un seguidor aprovechó para pedirle que no se arregle las cejas como ella se las arregla, pues considera que ella se ve mejor con sus cejas naturales.

Por supuesto, Mari Manotas no le agradó mucho este comentario y le respondió pidiendo que las personas dejen de opinar de otras personas, afirmando que la belleza es subjetiva ya que lo que para unos es bello, para otros quizás no, además aseguró que se seguirá arreglando las cejas como más le guste a ella.

“No hate, pero tenemos que dejar de opinar sobre el aspecto físico de los demás. LA BELLEZA ES SUBJETIVA, no porque a ti te parezca que algo me luce mejor es correcto! Mientras mis cejas no maten a nadie las seguiré arreglando como a mí me guste”, respondió María Manotas.