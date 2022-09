Abel Villa envía sentida reflexión a los padres sobre la violencia infantil

La bioserie ​​​​​​Leandro Díaz noche tras noche sigue conquistando los corazones de los televidentes, ya sea por su magica historia, sus personajes, su trama, su música, o todas las anteriores.

Esta producción protagonizada por Silvestre Dangond (Leandro Díaz) y Laura De León (Matilde Lina) se ha convertido en la favorita de los televidentes en las noches, pues, ya en redes se habla del fenómeno que viene causando la historia del cantautor que nació ciego y fue rechazado por su familia, pero que, con su talento innato quedó plasmado para la historia como una de las leyendas del vallenato.

Asimismo, en los primeros capítulos las actuaciones de Viña Machado, Aida Bossa, Diego Vásquez, sorprende a los colombianos, quienes con sus personajes han llevado por un sinfín de emociones y sentimientos a los televidentes.

Sin embargo, el talento de las nuevas generaciones de la televisión se han robado por completo el show dentro de la bioserie, es el caso de Abel Villa, quien interpreta a Leandro Díaz (niño), este joven actor ha logrado convertirse en toda una sensación en redes y se ha robado cientos de elogios con su gran actuación.

Asimismo, dentro de la trama de la historia, los maltratos y discriminaciones que sufre el menor especialmente por su papá Onofre, han hecho que múltiples personas se hayan conmocionado con esas escenas, llegando a "odiar" al papá de Leandro y sintiendo gran pesar por el pequeño, por eso, el actor decidió enviarle un mensaje a los internautas con base a estos capítulos que han sorprendido a Colombia.

El actor decidió aprovechar su cuenta oficial de Instagram para enviar un profundo mensaje de concientización a sus más de 35.000 seguidores, a quienes a través de un carrete de fotografías de algunas de las fuertes escenas de la producción quiso expresarle a los internautas que a diario le expresaban que estas eran demasiado fuertes y tristes.

Por eso, el pequeño quiso expresar que estas escenas que parecen tan reales, quieren llevar un mensaje consigo mismas, pues, Abel le expresó a sus seguidores que él esperaba que las mamás y papás que veían la bioserie vieran el daño que le hacen a sus hijos cuando los maltratan física y psicológicamente.

Tras la revelación, fueron varios los internautas que reaccionaron y opinaron a la publicación del menor, asimismo, muchos destacaron su gran talento para lograr tocar fibras con su personaje.

Cada capítulo es sorprendente muchas felicidades; ese pelao tiene un futuro brillante .me le quito el sombrero; cómo me hiciste llorar; no pude con tanto; total mi actor hermoso lindo mensaje; este niño se va a ganar el premio tv y novelas y un india catalina a mejor actor protagónico como revelación; qué hermoso eres; niño te has robado mi corazón quisiera cuidarte; nos estás enseñando mucho con tu personaje.