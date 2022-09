Laura De León es centro de elogios tras cantar junto a Matilde Lina

Sin duda alguna, la bioserie de Leandro Díaz tiene sorprendidos y encantados a toda Colombia, pues desde su estreno el pasado 19 de septiembre los comentarios en redes de felicitación y asombro con la producción, sus personajes y la trama no han cesado.

Esta producción protagonizada por Silvestre Dangond (Leandro Díaz) y Laura De León (Matilde Lina) se ha convertido en la favorita de los televidentes en las noches, pues, ya en redes se habla del fenómeno que viene causando la historia del cantautor que nació ciego pero que logró convertirse en leyenda y enamorar al mundo con sus canciones.

Asimismo, una de las actrices que más ha llamado la atención tras el lanzamiento de la producción es la cartagenera ​​Laura De León, quien, con su belleza, elegancia y naturalidad se ha robado el corazón y cariño de todo un país con su aparición por el momento en los primeros capítulos de la historia.

Precisamente, en redes sociales, donde la actriz es bastante popular, Laura decidió compartir un clip junto a la verdadera Matilde Lina en el que demostró todo su talento para el canto.

La actriz compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en donde posee más de 1,3 millones de seguidores, un clip en el que muestra cómo sorprendió a la verdadera Matilde Lina, pues, la actriz muestra cuando va caminando e interpretando la famosa canción "Matilde Lina", canción compuesta por el famoso Leandro Díaz para la mujer que fue el amor de su vida.

Sin embargo, unos segundos después se ve cuando Laura en medio de su interpretación llega hasta donde la verdadera Matilde Lina, quien se encontraba sentada en una silla, y de repente ella también se pone a cantar junto a la actriz.

Este tierno y hasta icónico momento, hizo que cientos de internautas se enternecieran y por ende reaccionaran a través de los comentarios a la publicación de la actriz.

Tú voz es hermosaaaaa; me la estoy viendo y me parte el corazón; se me metieron dos matildes en el ojo; Laura me encanta tu personaje, increíble lo perfecto que interpretas el acento; que Hermosas las Matilde; gracias Dios por que volvieron las buenas producciones después de tanto tiempo y con un excelente elenco; que historia tan hermosa; no paro de llorar con esta serie; la mejor actriz. Fueron algunos de los comentarios más destacados.