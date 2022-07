La interesante prueba de fidelidad entre Mateo Carvajal y su novia

El deportista y creador de contenido paisa, Mateo Carvajal, sorprendió hace varios meses en las redes sociales al presentar a su nueva novia, la modelo y empresaria Stephanie Ruiz.

Desde ese momento, Mateo y Stephanie se han mostrado muy enamorados a través de videos y fotos en sus redes sociales. Sin embargo, también hacen jocosas dinámicas que entretienen a sus seguidores y esta oportunidad no fue la excepción.

Y es que Mateo quiso hacerle una interesante prueba de fidelidad a su novia en la que le revisa su página de Instagram en la parte en la que la red social hace sugerencias a sus usuarios sobre contenido que podría interesarles.

Sin embargo, luego era su turno y Stephanie empezó la búsqueda diciendo “bueno, vamos a ver este morrongo qué busca por acá” a lo que Mateo le contestó:

“No, acuérdese que Salvador a veces se mete y… ve niñas. Mire que no hay nada, vea, puros amigos, yo, Cristhian Nodal, normal, prueba de fidelidad 10 de 10. Usted está con un hombre serio, con un hombre que la respeta, un hombre que la valora, un hombre que la presume sin miedo, no hay nada, vea… Eminem, puros cantantes, vea puros manes jajaja. Eso está excelente, pasé la prueba, vean ni una vieja, ni una, ganamos” dijo el deportista paisa.

Uno de sus seguidores le contestó que no debería dejarse ver el celular de la novia, que eso no estaba correcto y él respondió de manera jocosa y mostró también esa conversación en sus historias.

“Ella me amenaza y me dice que si no se lo paso me termina […] ¿Ahí qué hago? […] y ¿Dónde me consigo otra mujer con plata”