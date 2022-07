Mateo Carvajal divirtió con dinámica en al que incluyó a su abuela

El creador de contenido y deportista profesional Mateo Carvajal se ha ido abriendo paso en el mundo digital con sus diferentes videos en los que realiza no solo retos físicos, sino también algunos más divertidos para sus seguidores como, por ejemplo, los retos que realiza junto a su novia, Stephanie Ruíz.

El más reciente de ellos, un juego inspirado en el famoso reto de la tortilla, que esta vez, subió un poco su nivel. Se trata de las habituales "cachetadas" que las personas se dan con la tortilla, que en su caso fue reemplazada por unas arepas, que evidentemente son mucho más gruesas y, por ende, golpean más fuerte.

Ahora, varias horas después, el creador de contenido reapareció en sus redes con un nuevo reto en el que incluyó no solo a su novia, sino también a su abuelita, a quien le realizó diversas preguntas relacionadas a Stephanie Ruiz.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de cuatro millones de seguidores, el influenaciador compartió una serie de videos a los que nombró ‘Preguntas a Celi’, es decir, preguntas a su abuela.

Todas las preguntas estuvieron relacionadas con Stephanie por lo que la primera de ellas fue sobre qué pensaba Celi de que la joven se encerrara en la habitación a ver hombres sin ropa. Ante esto la mujer respondió que “eso es normal, eso lo ve todo el mundo ya”.

En la siguiente pregunta Mateo Carvajal le manifiesta que, si Stephanie tiene más dinero que él, por qué no se lo pide a ella.

“Celi, ¿Usted por qué solo me pide plata a mí y no a Stephanie?”, le pregunta Carvajal a su abuela, a lo que ella responde seriamente que “Stephanie no es la nieta mía, sino usted”, a lo que él le expresa que ella tiene “más billete” que él, razón por la cual la joven no puede evitar manifestar el nivel de tacaño al que llega su novio al expresar que “es el nieto más amarrado”.