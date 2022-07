"MasterChef es como una partida de ajedrez", expresó Ramiro Meneses

Ramiro Meneses es el hombre del momento en Colombia, este reconocido y talentoso actor logró ganarse a pulso y esfuerzo el cariño de los colombianos, y gracias a su estrategia logró conquistar el anhelado primer puesto de MasterChef Celebrity.

Algo que, tuvo esta temporada a diferencia de otras es que, aunque habían algunos participantes más queridos por los televidentes durante la competencia, en la gran final las opiniones y gustos se unificaron, ya que, las personas expresaron que cualquiera de los cuatro participantes (Tatán, Chicho, Carlos y Ramiro) era un digno ganador del reality de cocina.

Sin embargo, había un participante que fue de a más en el reality, el cual, sin llamar mucho la atención logró jugar su propio juego, ese que, le permitiría llegar hasta las instancias finales y ahí sí sacar todo su poder, hablamos de "el poeta" Ramiro.

En entrevista exclusiva para SuperLike, el también actor, nos confesó que su bajo perfil y forma de comportarse dentro del reality hizo parte de su estrategia para ganárselo.

"MasterChef tiene una dinámica que muy pocos entienden"

Ramiro empezó explicando que para estar en MasterChef y no morir en el intento, había que tener claro cómo funcionaba la dinámica del juego, analizar a los competidores para poder analizar sus fortalezas y debilidades.

Uno tiene que ver cómo se comporta cada uno de los competidores, en qué momento se agita, grita, sufre, se emociona o en qué momento se entrega. Muy buena la cocina, la amistad, pero igual estabamos compitiendo.

Asimismo, afirmó que siempre tuvo claro que no se podían mezclar las emociones y los sentimientos, porque, al momento de involucrar el corazón ya no iban a ser competidores si no por el contrario amigos, algo que, afectaría gravemente su proceso.

Yo traté de mantener mis sentimientos intactos, alejarme y poder competir sin meterme en ninguna situación, porque en algún momento lo hice y no tenía ningún sentido, solo me estaba afectando mi proceso.

"Aprendí a escuchar los consejos de Nicolás, Jorge y Christopher"

El ganador siguió explicando que otra de sus estrategias fue aprender a analizar los gustos de los chefs y escuchar sus consejos, porque siempre eran muy puntuales en explicar en qué debían mejorar cada uno, en ese proceso descubrió que la sal era un ingrediente importantísimo, porque, lo que para él estaba bien o hasta pasado de sal, para ellos, estaba simple.

Lo que para mí era salado, para ellos era simple, por eso, decidí irle agregando cada vez más sal a mis preparaciones.

"A cada participante le di una ficha del ajedrez"

Por último, Ramiro quiso concluir que para él la competencia significo como una partida de ajedrez, en la que el pudo mover sus fichas estratégicamente para lograr su gran objetivo, convertirse en el MasterChef Celebrity 2022.

Yo sabía quién era un caballo, un alfil, una torre, la reina, y los peones, y dentro de ese juego yo era el alfil.

