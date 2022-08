La Liendra y Dani Duke causaron furor al posar como Dios los trajo al mundo

Los creadores de contenido Mauricio Gómez mejor conocido en redes sociales como La Liendra y su novia Dani Duke siguen conformando una de las relaciones más queridas y sonadas en los titulares nacionales por sus contenidos de humor, belleza y desde luego por las múltiples interacciones y experiencias que comparten como pareja.

Esto, ha hecho que gran parte de lo que publican los Instagramers se convierta rápidamente en tendencia nacional y como muestra de ello más reciente carrete fotográfico donde causaron furor en las plataformas digitales al mostrarse sin tabú alguno, como Dios nos trajo al mundo.

Como se puede evidenciar fue el cafetero quien publicó una serie de fotografías donde quiso ilustrar lo que son los domingos en compañía de su pareja, dejando claro que ellos si se toman este día de descanso muy en serio.

"Nosotros nos tomamos el domingo muy enserio", escribió La Liendra, mientras lo acompañó con un emoji donde se carcajeaba y mostraba lo enamorado que estaba.

Entre su post, hubo una fotografía que llamó particularmente la atención y fue donde se mostró con Dani Duke dentro del baño, estando él en prendas menores mientras ella, no llevaba ni una sola prenda puesta, además, estaba sentada en el baño mientras posada para la foto.

Sin duda alguna fue esta instantánea la que desató más posturas divididas por parte de sus millones de seguidores, quienes tildaron de "vulgar e innecesario" ese tipo de exhibicionismo en redes sociales, donde según muchos, los siguen en su mayoría adolescentes menores de edad.

"No veo la necesidad que mostrarse de esa manera para resumir su amor o planes en la intimidad, recuerden que los temas sexuales son de importancia para la pareja no para el público", "y esto qué tiene que ver con los contenidos digitales que se supone ustedes crean", "como desvo esto?", "Dios mío que es esto ", "les aplaudo la personalidad, que pena ajena" y "me parece tan irrespetuoso esto", fueron algunos de los comentarios.

Dani Duke y La Liendra resumieron su domingo

Las publicaciones subidas de tono no quedaron ahí y también se mostró duchándose con su pareja, durmiendo con ella y hasta tomando sus glúteos como almohada mientras posaba para la foto.

Sin embargo y como se puede evidenciar en las siguientes postales, no todas las fotografías se tornaron tan íntimas, sino que al contrario, mostraba un plan muy romántico donde ambos desayunaban pan cakes, huevos, pan, etc. También se mostraron bailando y haciendo otras actividades en casa.

En general, su posteo acumuló más de 346 mil "me gusta" en cuestión de horas y todo tipo de comentarios, entre quienes criticaban el mostrarse sin ropa y en momentos tan privados y entre quienes aplaudían el amor que se tienen, por encima de tantas críticas.

