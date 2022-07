'La Liendra' le respondió a un seguidor que lo criticó por la forma en que maneja su dinero

‘La Liendra’ ha sido conocido en el mundo de las redes sociales por hacer retos que van más allá de lo establecido. Por medio de su personalidad, ha llegado a más de seis millones de seguidores en su cuenta personal de Instagram.

Mauricio Gómez o mejor conocido como ‘La Liendra’, es un joven proveniente del departamento del Quindío que ha mostrado en sus redes sociales la gran cantidad de dinero ganado por sus diferentes negocios enfocados en el mundo del internet.

A pesar de los cambios que quiere implementar Instagram y que afectarían en gran medida a este importante influenciador colombiano, él sigue en ruedas de prensa, giras de negocios y viajes por todo el mundo.

Ahora, en las últimas horas ha sido tendencia ya que hizo una dinámica de preguntas y respuestas en la cual sus seguidores podían declarar o preguntar lo que quisieran. Uno de los comentarios que llamó la atención del creador de contenido fue un pequeño mensaje en el cual le hacían un reclamo muy particular.

Un usuario de Instagram lo criticó porque no regalaba dinero, así como lo hacen otros creadores de contenido colombianos. Por esa razón, respondió de manera directa al cuestionamiento.

¡Ah! Verdad que acá en Colombia entre más plata regale, más lo quieren a uno. No me interesa entrar en ese jueguito. Me interesa más dar bonos de mercado, dar cuadernos o invitar a almorzar. Yo daba mucho dinero al principio, pero ya no. Entendí que eso no es ayudar