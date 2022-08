La Liendra sorprendió con inéditas fotos de su viaje a Europa

El creador de contenido Mauricio Gómez, mejor conocido en redes sociales como 'La Liendra' se lista actualmente como uno de los influencers más sonados y famosos de Colombia gracias a su creatividad, contante interacción y sobre todo, a los contenidos de humor y en pareja que comparte constantemente con su actual novia, la también instagramer Dani Duke.

Como muestra de ello, estuvo su más reciente tour por Europa, el cual Dani le obsequió a Mauricio por su cumpleaños y de donde sacaron románticas y envidiables fotografías y clips, que consolidó mucho más su amor por las experiencias vivídas.

Aunque el cafetero trató de documentar al máximo su pasó por los diferentes países que visitó, hubo algunas que se quedaron por fuera del radar y que hace tan solo unos minutos quiso hacer públicas con sus más de 6 millones de seguidores.

Tras varias semanas desde el viaje, el ahora empresario sorprendió con un extenso carrete principalmente en París, donde posó junto a la Torre Eiffel de día y de noche, donde se fotografió en las calles parisinas y algunas instantáneas junto a su grupo de amigos.

"Fotos que no subí cuando estaba en EUROPA porque se me olvidaron pero que hoy las subo 2 motivos

1 porque si

2 porque me acordé. fin", escribió el cafetero sobre su post.