¡Irreconocible! Así se veía La Liendra antes de ser famoso

El creador de contenido Mauricio Gómez, mejor conocido en redes sociales como 'La Liendra' se lista actualmente como uno de los influencers más sonados y famosos de Colombia gracias a su creatividad, contante interacción y sobre todo, a los contenidos de humor y en pareja que comparte constantemente con su actual novia, la también instagramer Dani Duke.

Sin embargo, más allá de todos estos aspectos, también ha sido su historia de vida la que logró empatizar con gran parte de sus fanáticos, que no cesan de expresarle su admiración, por todo lo que ha logrado económicamente para él y para los suyos.

Recordemos, que como bien lo evidenció Mauricio en sus primeros contenidos y en recopilaciones que comparte esporádicamente, antes, él y su familia vivían en una casa de esterilla, donde tenían que arreglárselas para dormir y mantener los servicios y comida en el hogar, ya que el dinero cada vez escaseaba más.

Fue gracias a los contenidos que empezaron a posicionarse de Mauricio, que la vida les fue cambiando de a poquito, al punto en que le dio la casa de sus sueños a su progenitora, estudios a sus hermanitas y diversos recursos con los que solventa las responsabilidades de otros familiares.

Pese al giro de 180° que dio du vida y la de los suyos, el cafetero no se olvida de sus raíces y por ello, siempre que puede, viaja hasta su tierra natal para visitar a su mamá y demás familiares y desde luego a sus amigos de infancia, donde al llegar, parece que nada hubiese cambiado. Se despoja de sus lujos y anda en pantaloneta, sin camisa y hasta descalzo para compartir como siempre lo hizo.

Otra muestra del orgullo que sigue teniendo Mauricio con sus raíces se dio hace tan solo unas horas, donde aprovechó su más reciente ráfaga de historias y la tendencia del #TBT para recordar cómo se veía años atras y para publicar algunos clips con los que inició su carrera en redes.

En la foto, se puede apreciar al influencer con una pinta bastante humilde y urbana, con la que representa la juventud del 2014 que muchos tuvieron. Por si fuera poco, contaba con un look bastante atrevido incluso para la época, que despertó múltiples comentarios y risas.

Culminó publicando un cómico video junto a su mamá el cual grabo en mayo del año 2017, donde quiso aprovechar la festividad del Día de las Madres para presumir a la suya, sin embargo y como propósito del video, esta le pide con vergüenza que no le diga "mamá" frente a la gente.

"Hola ¿cómo están Liendritas? estoy aquí en la casa celebrando el Día de la Madre con mi mamá" expresó Mauricio, a lo que su progenitora intervinó para pedirle que no le dijera mamá: "¿cuál mamá? noo, no me diga mamá delante de sus amigos, que pena, por su culpa me echaron a los 15 de la casa porque se rompió ese preservativo, que vergüenza", dijo la mamá, a lo que Mauricio, sale llorando de la escena.