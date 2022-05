El procedimiento estético al que se sometió La Liendra en su rostro

Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra, es uno de los influenciadores más reconocidos y polémicos de Colombia, este hombre nacido en Tebaida, Quindío, a diario sorprende a sus seguidores con sus particulares videos, donde las bromas, el humor y las controversias no pueden faltar.

Asimismo, este inlfluenciador goza de una estable relación junto a la también creadora de contenido Dani Duke, una relación que ha durado perdurar pese a las cientos de críticas, polémicas e infortunitos, pues los dos al ser personajes de la farándula colombiana han tenido que superar varias pruebas a lo largo de su más de un año de relación.

Algo que caracteriza a la novia del influencer, es que es una mujer con gran atractivo físico, pero adicional es una mujer que cuida su cuerpo e imagen bastante, algo que ha intentado inculcarle a su novio, pues se ha visto que en ocasiones ella trata de hacer planes junto a él en donde van a sesiones o procedimientos estéticos. Algo que Mauricio ha ido implementando por sí mismo últimamente.

Mauricio recientemente compartió unas historias en su cuenta oficial de Instagram en donde les contó a sus seguidores que se disponía a hacerse una limpieza facial con un procedimiento especial.

Liendritas subo esta historia sin filtros para que me vean bien y noten la diferencia, vamos a ver qué me hago para que me mejoren la cara.