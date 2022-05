La Liendra habló sobre la recuperación económica que tuvo

Hace varios meses, se conoció que el creador de contenido Mauricio Gómez, más conocido en redes sociales como 'La Liendra' no estaba pasando por su mejor momento económico, pese a los jugosos contratos publicitarios de los que goza y las inversiones que había hecho desde que empezó a monetizar con su trabajo digital.

Al parecer, una de sus más grandes inversiones no dio los resultados que esperaba y por cumplirle a terceros con sus dineros, terminó limitando sus ingresos e incluso vendiendo propiedades, para saldar todas sus deudas. Sin embargo, mientras muchos creían que su situación seguía igual, por lo que lleva casi tres meses sin carro, el cafetero quiso acabar con las especulaciones al respecto, luego que un seguidor le preguntara por su vida económica.

Bien gracias a Dios parce, ya pagué mi apartamento, no debo ni un centavo, he comprado varias propiedades para arrendar, yo he sido muy juicioso con mi plata y siempre trato de invertirla, hace un año compré algunos bitcoins para guardar mis ahorros, estoy bien gracias a Dios