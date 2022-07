La liendra se mostró preocupado por los problemas de depresión de sus amigos

El creador de contenido cafetero La Liendra no pudo disimular su preocupación y tristeza al ver la ola de trastornos depresivos y de ansiedad que están sufriendo las personas cercanas a él. Esto, lo motivó a interactuar con sus millones de seguidores para indagarles sobre cómo se sentían ellos al respecto.

Hoy he estado con unos amigos, he estado como hablando con varias personas y he notado que en este momento hay como mucha depresión como que muchas personas están tristes, entonces quiero preguntarles a ustedes mis seguidores ¿cómo están? si se están tristes, se encuentran pensativos, se encuentran felices, ¿cómo sienten ustedes la vibra estos últimos días?

Sus palabras no quedaron ahí y quiso hacer un análisis general de lo que ha percibido en sus familiares, amigos cercanos y personas del común, que según el, aunque no siente que están pasando por su peor momento, si siente que su ánimo está bajito.

También aprovechó para sincerarse sobre como se ha sentido él en los últimos días, que aunque no siente que haya caído en depresión, si se ha sentido animícamente afectado, pero tiene claro que puede ser algo esporádico porque recuerda todo lo que ha logrado y lo que todavía le falta lo conseguir.

De parte mía no he estaod en mis mejores días pero tampoco he estado aburrido, pero sí he estado como muy pensativo últimamente, pero si quiero saber cómo están ustedes...ando como pensando mucho la vida.