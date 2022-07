La Liendra responde a quienes lo critican por supuestamente perder la humildad

El creador de contenido ‘La Liendra’ decidió realizar una dinámica por medio de las redes sociales para conocer la opinión de los internautas sobre su persona, sin esperar que los comentarios que recibiría podían llegar a herir susceptibilidades.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de seis millones de seguidores, el influenciador decidió activar la famosa herramienta de preguntas y respuestas que ofrece la plataforma bajo la dinámica de “Por qué le caigo mal que hice que le contaron que no le gustó” para conocer la opinión de los internautas.

LA LIENDRA RESPONDIÓ A QUIENES LO ACUSARON DE NO SER HUMILDE

Aunque el enfoque estaba claro, tal vez el creador de contenido no esperaba varios de los comentarios que recibió, y es que entre esos se encontraba uno que se repetía bastante: que desde que ganó fama, había perdido la humildad.

Cansado de esto, el creador de contenido decidió responder un par de preguntas enfocadas a este tema y dejó claro que la humildad jamás la iba a perder y que el hecho de que gastara su dinero en objetos costosos o viviera en una mejor zona de la ciudad no lo hacían perder su humildad.

“Mi forma de ser no ha cambiado, soy el mismo del colegio. La humildad tampoco la he perdido, porque para mí la humildad es tratar a todas las personas iguales y con respeto. Y la plata no me cambió a mal, porque no he matado a nadie, no hago daño y antes con ella he sacado a mi familia adelante”, afirmó el creador de contenido.

De hecho, contestó a quien lo acuso de no ser humilde por el simple hecho de no volver a hacer contenido con las personas con las que empezó en el mundo digital. Sin embargo, el influenciador dejó claro que el hecho de que ya no haga contenido con personas del pasado no significa que en algún momento no vaya a pasar pues su contenido solo depende de él ya que los demás tienen sus propias prioridades.

“Liendritas, mis amigos de antes también tienen una vida, y yo soy una persona que yo viajo mucho. Yo con tal de salir adelante y de que mi personaje siga creciendo no me importa hasta donde tenga que viajar y mucha gente no camina al mismo ritmo mío, así que, si yo tengo que caminar solo para que esto crezca, camino”.

