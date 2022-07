La Liendra se refirió una vez más a sus polémicas declaraciones sobre la educación

El creador de contenido Mauricio Gómez, mejor conocido en el mundo digital como ‘La Liendra’ estuvo en el ojo del huracán hace un par de años luego de hablar sobre la relatividad de la importancia del estudio, pues en aquella ocasión manifestó que este no era el único modo para lograr salir adelante, y que una persona sin estudios podía ser tan exitoso como la que se preparaba por medio de la academia.

Ahora, durante una actividad realizada por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de seis millones de seguidores, y que lleva como temática “Por qué le caigo mal que hice que le contaron que no le gustó” el influenciador preguntó a sus seguidores la razón por la que les podía caer mal.

Durante la dinámica, en al que ha recibido fuertes comentarios, se encuentra uno relacionado a las declaraciones que realizó en aquella ocasión, por lo que el instagramer decidió aclarar una vez más lo que realmente había querido expresar en ese entonces.

“Porque dijiste que la educación no sirve”, fue la razón que un internauta expresó para manifestar que le caía mal.

Ante esto, el creador de contenido aclaro que él jamás había mencionado o afirmado que el estudio no servía y que, por el contrario, quienes tuvieran ese privilegio lo aprovecharan al máximo.

“Nooo, yo no dije que la educación no servía. Yo dije que la educación no era la única forma de salir adelante. ¿Usted puede estudiar? Estudie, aprenda, edúquese. Es lo más importante y lo más valioso que usted puede hacerse a si mismo, pero entienda algo, no todas las personas pueden decir: el estudio es mi única obligación. Nooo, no todo el mundo tiene el privilegio de estudiar y ya”.

De hecho, comentó la lamentable situación que tuvo que pasar no solo él, sino también un miembro de su familia bastante cercano, quien tuvo que hacer grandes sacrificios para poder sacarlo adelante.

“Por ejemplo yo, yo no podía estudiar, porque tenía que ir a trabajar, a llevar la comida a mi casa. Si yo me iba a estudiar, en mi casa aguantaban hambre. Yo quería educarme, pero mi vida no me lo permitía. Entonces, no crean nea que las personas que no tienen educación no salen adelante, porque, por ejemplo, mi hermana me levantó a punta de prost** y hoy en día no sabe leer. ¿Yo cómo le digo a mi hermana que es una bruta si desde chiquita la pusieron a trabajar?, pero sin embargo salió adelante, y me sacó a delante a mí”.